Додон: В 2019 году в Кишиневе пройдет церемония вручения российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» (ФОТО)

Президент Молдовы встретился с популярным российским тележурналистом, вице-президентом Академии российского телевидения Александром Любимовым, с которым связана целая эпоха в становлении телевидения. Любимов приехал в Молдову, чтобы выступить модератором первого в истории Молдо-российского экономического форума.

– Ещё раз выразил свою принципиальную позицию: свобода слова незыблема, цензура недопустима. Все российские телепередачи должны вернуться в сетку вещания молдавских телеканалов, а наш телезритель сам выберет, что смотреть и какую точку зрения выбирать, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Игорь Додон пожелал Александру Любимову успехов в дальнейшей реализации его интересных проектов и выразил надежду на то, что их по достоинству сможет оценить и молдавский телезритель. Он также отметил, что в рамках форума будет подписано соглашение о проведении в 2019 году в Кишиневе очередной церемонии вручения российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ».