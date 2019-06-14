Додон: Узурпаторы признали свое поражение

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Президент Молдовы Игорь Додон от себя лично и от имени председателя парламента Зинаиды Гречаный поздравил всех граждан с “этой символической победой”. ДПМ, которая узурпировала власть в стране, сегодня признала поражение, отметил Додон. Это победа, но не окончательная, она никого не должна успокоить, сказал глава государства, и объяснил, почему.

– Во-первых, правительство Филипа не может уйти в отставку, потому что оно уже не является в должности с 8 июня. Конституция РМ четко гласит, что в момент, когда было избрано новое правительство, мандат старого завершается. Правительство Филипа ушло в историю вместе со всеми министрами 8 июня. С 8 июня по сегодняшний день оно незаконно находилось в должности, узурпировав власть в стране, – подчеркнул он.

Глава государства также напомнил, что в конце прошлой недели парламент четко высказался по поводу того, что КС узурпирует власть в стране.

– Юридическое решение, о котором говорят они, очень легко найти: есть позиция международного сообщества и подавляющего большинства граждан РМ, которые сейчас нас смотрят и радуются. Хочу еще раз искренне поздравить вас с тем, что мы все вместе своей вертикальностью, тем, что мы не позволили себя шантажировать, что мы твердо стояли на своей позиции, добились этой победы. Узурпаторы признали свое поражение. Все, что они делают с юридическими решениями и еще не знаю чем, это, как говорят русские – “Пытаются делать хорошую мину при плохой игре”. Но у них нет единого шанса, – сказал Додон.

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