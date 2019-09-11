Додон: Увидел готовность коллег по “АКУМ” подписать новое соглашение

Додон: Увидел готовность коллег по “АКУМ” подписать новое соглашение

Новое соглашение между Партией социалистов и блоком “АКУМ” может быть подписано в ближайшее время. Так считает президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что увидел готовность к этому Майи Санду и Андрея Нэстасе в рамках проведенных с ними в последние дни дискуссий. 

– Мы должны закончить обсуждение реформы прокуратуры и юстиции. Проголосуем в первом чтении. Затем мы должны внести в соглашение всё, что касается второго чтения, чтобы кто-то не подумал, что мы не проголосуем. Там много элементов, не только эти реформы. Подпишем соглашение и идем дальше. Может быть, даже на следующей неделе. Я бы настоял, чтобы это случилось на следующей неделе, – сказал он. 

Игорь Додон также отметил, что несмотря на то, что есть много вопросов, он выступает за сохранение действующей коалиции. В то же время глава государства подтвердил, что намерен выступить на следующей неделе с посланием к власти в парламенте.

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