Додон: Увидел готовность коллег по “АКУМ” подписать новое соглашение

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Новое соглашение между Партией социалистов и блоком “АКУМ” может быть подписано в ближайшее время. Так считает президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что увидел готовность к этому Майи Санду и Андрея Нэстасе в рамках проведенных с ними в последние дни дискуссий.

– Мы должны закончить обсуждение реформы прокуратуры и юстиции. Проголосуем в первом чтении. Затем мы должны внести в соглашение всё, что касается второго чтения, чтобы кто-то не подумал, что мы не проголосуем. Там много элементов, не только эти реформы. Подпишем соглашение и идем дальше. Может быть, даже на следующей неделе. Я бы настоял, чтобы это случилось на следующей неделе, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что несмотря на то, что есть много вопросов, он выступает за сохранение действующей коалиции. В то же время глава государства подтвердил, что намерен выступить на следующей неделе с посланием к власти в парламенте.