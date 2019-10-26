Додон: Уверен, многовековые молдавско-российские отношения будут укрепляться и далее

0

26 октября 1673 года родился Димитрий Кантемир, великий господарь Молдовы, ученый-энциклопедист, этнограф, географ, философ, историк, лингвист, политический деятель и писатель. Это – выдающаяся историческая личность, автор очень значимого научного произведения, вызвавшего небывалый резонанс. В те годы его работа стала «мостом» между Востоком и Западом.

Всего за год правления Димитрий Кантемир сумел оказать существенное содействие средним слоям населения, предоставив им льготы и уменьшение налогов и тем самым став народным правителем, отметил на своей странице в соцсети президент Игорь Додон.

Великий господарь внес огромный вклад в развитие молдавско-российских отношений, посвятив всю свою жизнь тому, чтобы наши народы укрепили духовные, культурные, экономические и дружеские связи. Выражаю уверенность в том, что усилия великого правителя не были напрасными, а молдавско-российские отношения, которые складывались веками, будут укрепляться и далее, развиваясь на благо обоих народов, – добавил он.