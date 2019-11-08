Додон: Уверен, что Венецианская комиссия вынесет отрицательный вердикт по проекту Санду

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Глава государства не сомневается в том, что проект изменений в Закон о прокуратуре, принятый под ответственность Майи Санду, не найдет поддержки Венецианской комиссии. Об этом он заявил в рамках программы “Главный вопрос” на НТВ-Молдова.

– Я уверен, что Венецианская комиссия даст отрицательный ответ. Либо я, либо парламент обратимся в ВК. У них или 8, или 9 декабря заседание. Я уверен, что ответ будет отрицательным. Что тогда скажет наш партнер по коалиции? Зачем делать такие вещи? – отметил Додон.