Додон: Уверен, что по результатам досрочных выборов в Молдове будет такое правительство, которое будет вести стратегическое партнерство с Россией

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“У нас есть надежда, что после парламентских выборов, которые состоялись три месяца назад в Молдове, мы сможем в течение следующих 10 дней сформировать какое-то правительство, но там веское слово президента – которое будет ориентировано на конструктивную работу и стратегическое партнерство с Россией”, – об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в среду на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым в Уфе.

– Если нам не удастся сформировать такое правительство, которое будет поддерживать президента и в этом вопросе тоже, то мы распустим парламент, пойдем на досрочные парламентские выборы и по результатам уже этих досрочных выборов к концу года, я уверен, будет такое правительство, которое согласится с работой на уровне стратегического партнерства с Российской Федерацией, – сказал он в интервью ТАСС.

Президент также отметил, что отсутствие сотрудничества с Россией на уровне парламента и правительства Молдова компенсировала встречами президентов стран и контактами на уровне регионов.

– За это время мы подписали около десятка соглашений о сотрудничестве на уровне регионов, – добавил глава государства.