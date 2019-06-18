Додон: Уверен, что период сложных взаимоотношений Молдовы и России уходит в прошлое (ВИДЕО)

Глава государства уверен, что период сложных взаимоотношений Молдовы и России уходит в прошлое, а при правительстве Майи Санду сотрудничество с РФ улучшится и будет строиться, исходя из наших национальных интересов. Заявление было сделано в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

– Я очень надеюсь и практически уверен, что не будет тех казусов, когда возвращали граждан РФ из аэропорта. Я уверен, что вырастет товарооборот, вырастет и количество российских туристов, которые будут посещать РМ, и все это – плюс для РМ. Я очень надеюсь, мы сегодня это обсуждали с госпожой Санду, что в ближайшее время правительство утвердит новый состав молдо-российской межправкомиссии. Нужно начинать работу, потому что последнее заседание этой комиссии состоялось в ноябре 2016 года. Прошло практически 3 года, накопилась куча вопросов. До сих пор я решал их на уровне президентов или с вице-премьером Дмитрием Козаком. Но нужно, чтобы этим занималось правительство. И чем быстрее сядут сопредседатели межправкомиссии, чтобы обозначить повестку и начать двигаться дальше, тем будет лучше для наших двухсторонних отношений, – сказал он.