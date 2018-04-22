Додон: Уверен, что нам удастся воспитать новое поколение в духе победителей (ФОТО)

Сегодня президент принял участие в открытии первого этапа Чемпионата Центральной Европы по мотокроссу, который проходит совместно с Открытым Чемпионатом на кубок Юрия Гагарина. Организатором соревнований выступает Федерация мотокросса Республики Молдова под эгидой главы государства.

Приветствуя участников мероприятия, Игорь Додон отметил, что активно следит за развитием спорта в Республике Молдова и приветствует рост популярности данного вида спорта в нашей стране.

– Уверен, что совместными усилиями нам удастся приобщить молодое поколение к здоровому образу жизни, воспитаем его в духе победителей, дружбы, уважения и отличия во всем. Мы предоставим молодому поколению все условия и возможности для того, чтобы вместе радоваться его успехам и достижениям в течение всей спортивной карьеры, – подчеркнул он.

В заключение глава государства пожелал всем участникам настойчивости, смелости и, конечно же, мировых побед, чтобы гимн нашей страны как можно чаще звучал на спортивных аренах всего мира.