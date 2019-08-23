Додон: Уступив аэропорт Кишинева ради инвестиций в 224 млн евро, власти позволили частной фирме заработать 1 млрд евро за счет граждан (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, сегодня, 23 августа, глава государства провел срочное заседание Высшего совета безопасности с единственным вопросом – ситуация вокруг Международного аэропорта Кишинева. Члены ВСБ заслушали по этому вопросу представителей Министерства экономики РМ и других ответственных структур. Они рассказали, какие действия были предприняты в этом направлении в последнее время. По итогам заседания Высшего совета безопасности глава государства представил главные выводы проведенных слушаний.

В частности, Игорь Додон напомнил, что договор о сдаче Международного аэропорта Кишинева в концессию был подписан с некоторыми условиями. Президент еще раз подчеркнул: речь не шла и не идет о продаже аэропорта. Он остается собственностью государства.

– Право управления было передано частному инвестору на 49 лет, чтобы взамен были сделаны инвестиции в размере 244 миллионов евро. По мнению ВСБ, есть резонные основания полагать, что уже в момент подписания контракта государству был нанесен ущерб. Приведу лишь один пример: в договоре о сдаче в концессию было указано, что у частного инвестора есть право взимать с каждого пассажира 9 евро. Только в прошлом году услугами Международного аэропорта Кишинева воспользовались 2,8 миллиона пассажиров. Простые расчеты показывают, что в прошлом году частный инвестор заработал за счет всех нас более 24 миллионов евро. Умножьте 24 миллиона евро на 49 лет и получите почти 1 миллиард евро за счет граждан. А частный инвестор обязался вложить в аэропорт всего 244 миллиона. То есть, государство уступает всё ради инвестиций на сумму 244 миллиона, но дает право инвестору заработать за счет наших граждан и граждан других стран – 1 миллиард евро. И это не говоря уже о множестве других сборов, – отметил он.

Игорь Додон также высмеял тех, кто заключил данную сделку, назвав их “большими бизнесменами”.

– Те, кто правил страной в период с 2013 по 2015 годы гордятся тем, что подписали договор в интересах государства. Где тут интересы государства, кто мне может сказать? Уступить аэропорт на 50 лет, позволить собрать миллиард евро за счет граждан и прикрываться тем, что они вложат инвестиции на 244 миллиона. Тоже мне, большой бизнес организовали, – возмутился президент.