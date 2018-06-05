Додон: Усатый – политик с низкой социальной ответственностью, которого используют как полезного идиота (ВИДЕО)

Прошедшие в Кишиневе выборы впервые показали, как явно и открыто некоторые партии и лидеры, которые пытаются себя позиционировать как левые и как прогосударственники, вели четкую и ясную борьбу против кандидата Иона Чебана и за прорумынского кандидата Андрея Нэстасе. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент Игорь Додон.

– Я здесь имею в виду и Усатого, который даже хвастается тем, что он привел к власти Андрея Нэстасе, хотя мы все понимаем, что это геополитический выбор. Усатый повел себя, как вредитель. Исходя из личных амбиций и эмоций, внутреннего разочарования, он поддержал явного антигосударственного кандидата. Про него можно сказать, что он политик с низкой социальной ответственностью, которого сначала использовал Плахотнюк против Филата, потом Плахотнюк против Додона, а сейчас его используют евроунионисты – румыны, американцы – против левого фланга, чтобы подорвать прогосударственные силы, чтобы не было промолдавского большинства и так далее. Может быть, он этого не понимает, но его просто используют как полезного идиота, и он эту роль очень активно играет в последнее время, – сказал глава государства.

Он также добавил, что со временем в отношении и Усатого, и остальных, которые пошли против собственного народа, “всё станет понятно”.