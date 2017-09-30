Додон: Управление вооружёнными силами страны должно быть в сильных и надёжных руках

Президент принял участие в Республиканском совете Союза офицеров Молдовы.

В рамках мероприятия председатель Союза офицеров генерал Виктор Гайчук выступил с отчётом о своей деятельности за год со дня избрания на эту должность и рассказал о планах организации на предстоящий год. Его деятельность на этом посту была высоко оценена его коллегами.

— Союз офицеров Молдовы вносит существенный вклад в помощь ветеранам вооружённых сил и в патриотическое воспитание молодёжи. Председатель этой организации генерал Виктор Владимирович Гайчук – заслуженный, достойный человек, патриот своей Родины и профессионал своего дела. Именно такой человек должен возглавлять оборонное ведомство страны, — отметил по итогам совета Игорь Додон.

Глава государства напомнил, что выдвинул кандидатуру Виктора Гайчука на пост министра обороны Молдовы, и подчеркнул, что не изменит своего решения.

— Управление вооружёнными силами страны должно быть в сильных и надёжных руках. Всегда буду поддерживать тех, кто действительно борется за государственность и целостность нашей страны, — добавил глава государства.

Напомним, сегодня Союз офицеров Молдовы выступил с декларацией в поддержку главы государства.