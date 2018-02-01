Додон: “Униря” – это гражданская война

Президент уверен: сторонники объединения Молдовы и Румынии получат жесткий и достойный отпор от всех государственников страны.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ-Молдова”.

– Я хочу, чтобы было понятно: “униря” – это гражданская война. И я не боюсь об этом говорить. Мы, государственники, не позволим кому-либо ликвидировать государственность Молдовы, и будем использовать для этого все законные способы, а если вы будете действовать незаконно, то получите должный ответ. Если вы думаете, что это 1918 год, когда Сфатул Цэрий заставили проголосовать – нет, не пройдет. Ситуация другая, и мы другие. Не получится, и я не хочу, чтобы подобное случилось, – сказал он.

Глава государства не исключил, что подобные действия являются преднамеренной провокацией власти, и на это, считает он, есть очевидная причина.

– Может, представителям власти выгоден этот сценарий, потому что они проигрывают выборы? Если вы хотите, чтобы мы демократически решили этот вопрос, давайте проведем референдум по поводу сохранения государственности Молдовы. И я уверен, что подавляющее большинство будет за это. Поставим точку раз и навсегда в этом вопросе. Но им (властям – прим. ред.) не выгоден этот референдум, – добавил он.

Отметим, что в рамках программы глава государства также заявил, что сотни населенных пунктов страны готовы подписать декларации в защиту государственности Молдовы.