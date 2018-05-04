Додон: “Умникам” из Демпартии не удастся ввести в заблуждение гагаузов

Громкий выход Николая Дудогло из Демократической партии и отказ от мандата – не более, чем маневр перед парламентскими выборами и башканскими выборами. Об этом президент Молдовы заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Рейтинг ДПМ там (в Гагаузии – прим. авт.) очень низкий. Они считают людей за идиотов и думают, что люди не понимают? Что можно сегодня ходить с Марианом Ильичом с одной стороны и с Владимиром Георгиевичем с другой и говорить, что ты демократ, и что 10 тысяч сторонников перешли за тобой в ДПМ, а теперь сказать, что ты обиделся? А почему ты сейчас обиделся, а не три года назад, когда голосовал за правительство Филипа и кучу законов? – отметил глава государства.

Игорь Додон уверен: жители Гагаузии прекрасно понимают, что это игра Демократической партии и попытка ввести в заблуждение, в первую очередь, жителей Комратского района, учитывая предстоящие выборы по одномандатным округам. Отметил президент и то, что символ общественной организации, созданной Дудогло, – звезды, как и у Партии социалистов, чей рейтинг на данный момент в Гагаузии составляет около 80-85%. Однако планам демократов сбыться не суждено, считает глава государства.

– Гагаузы молодцы, они всех видят насквозь. С ними химичить не стоит. Тем более, этим умникам из Демпартии из Кишинева. У них ничего не получится, – добавил он.