Додон: Укрепление отношений с ЕАЭС отвечает долгосрочным национальным интересам Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Укрепление экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Республики Молдова, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, производственного и инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил президент Игорь Додон. Глава государства провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым, который находится в нашей стране с рабочим визитом.

Президент приветствовал высокого гостя на молдавской земле и поблагодарил за готовность к развитию сотрудничества между Республикой Молдова и Евразийским банком развития. В ходе сегодняшней беседы Андрей Бельянинов высоко оценил последовательность нашей страны в стремлении стать участницей ЕАБР, что позволит реализовать многие национальные и муниципальные проекты. Председатель правления подчеркнул, что Республика Молдова может начать сотрудничество с Банком до окончательного завершения всех процедурных формальностей.

В свою очередь, глава государства поблагодарил собеседника за открытый конструктивный подход к решению вопросов взаимодействия ЕАБР с нашей страной и отметил, что укрепление экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Республики Молдова, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, производственного и инвестиционного сотрудничества.

Напомним, что в мае 2018 года Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а в прошлом году мы подали заявку на присоединение к Евразийскому банку развития. Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.

