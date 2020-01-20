Додон: Укрепление отношений с ЕАЭС отвечает долгосрочным национальным интересам Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Укрепление отношений с ЕАЭС отвечает долгосрочным национальным интересам Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Укрепление экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Республики Молдова, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, производственного и инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил президент Игорь Додон. Глава государства провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым, который находится в нашей стране с рабочим визитом.

Президент приветствовал высокого гостя на молдавской земле и поблагодарил за готовность к развитию сотрудничества между Республикой Молдова и Евразийским банком развития. В ходе сегодняшней беседы Андрей Бельянинов высоко оценил последовательность нашей страны в стремлении стать участницей ЕАБР, что позволит реализовать многие национальные и муниципальные проекты. Председатель правления подчеркнул, что Республика Молдова может начать сотрудничество с Банком до окончательного завершения всех процедурных формальностей.

В свою очередь, глава государства поблагодарил собеседника за открытый конструктивный подход к решению вопросов взаимодействия ЕАБР с нашей страной и отметил, что укрепление экономических отношений со странами Евразийского экономического союза отвечает долгосрочным национальным интересам Республики Молдова, поскольку открывает широкие перспективы для экспорта молдавских товаров, производственного и инвестиционного сотрудничества.

Напомним, что в мае 2018 года Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, а в прошлом году мы подали заявку на присоединение к Евразийскому банку развития. Евразийский банк развития действует с 2006 года. Его миссия – продвижение рыночной экономики в государствах-участниках Банка, их экономический рост и расширение торгово-экономических связей между ними посредством инвестиционной деятельности.

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