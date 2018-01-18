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Додон: Участие Молдовы в ЕАЭС создало значительные возможности для развития страны

Додон: Участие Молдовы в ЕАЭС создало значительные возможности для развития страны

Такое заявление глава государства сделал после обращения Президента РФ Владимира Путина к главам стран ЕАЭС в связи с принятым российской стороной с 1 января 2018 года председательством в высших органах союза. 

– Получение Молдовой статуса наблюдателя при ЕАЭС стало отправной точкой для наращивания сотрудничества, развития межгосударственных стратегических отношений, а также создания значительных возможностей для экономического развития нашей страны. Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашего стремления расширять сотрудничество со странами ЕАЭС и считаем это его предложение своевременным и выгодным, – сказал Додон в интервью “ТАСС”. 

Президент отметил, что для Молдовы крайне важны хорошие политические и экономические отношения, как с Западом, так и с Востоком.

– Мы должны строить мосты, а не барьеры. Нам важно развивать в первую очередь экономическое сотрудничество для создания рабочих мест в стране. А спрос на продукцию нашей главной отрасли – сельского хозяйства, как подтверждают статистические данные, отмечается на территории стран ЕАЭС, – заметил молдавский лидер.
Игорь Додон также высказал мнение, что поспешное заключение молдавским правительством в 2014 году соглашений об ассоциации с ЕС и созданию зоны свободной торговли привело к потере позиций на традиционных рынках в странах СНГ, нанесло существенный ущерб молдавской экономике.
– Мы не сумели компенсировать эти потери на рынках стран ЕС. Если не возобновим стратегическое партнерство с нашими традиционными партнерами, мы просто не выживем, – констатировал Игорь Додон.

 

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