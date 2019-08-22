Додон: Убежден, что у сельского хозяйства Молдовы есть будущее! (ФОТО, ВИДЕО)

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Рабочий визит Игоря Додона в Кагул продолжается. Глава государства посетил холодильный комплекс кооператива “Вurlacu Fruct” в селе Бурлаку. Здесь хранятся и заготавливаются для экспорта, преимущественно на российский рынок, фрукты и виноград столовых сортов. Вместимость хранилища составляет около 600 тонн.

Кроме того, Игорь Додон побывал на виноградных плантациях компании “Terra Vitis” в Кагуле, где выращивается в основном виноград столовых сортов. Площадь виноградника составляет около 40 гектаров, из которых два гектара выделены для выращивания более 130 сортов винограда, которые по большей части вывозятся на российский рынок.

– В ходе встречи с производителями аграрной продукции обсудили самые насущные проблемы, с которыми они сталкиваются, в том числе орошение, риски в сельском хозяйстве: дожди, град, заморозки, доступ к подземным водам – эта инициатива президента не встретила поддержки со стороны парламента прошлого созыва. Кроме того, говорили о дефиците рабочей силы на рынке труда, о рынках сбыта, сотрудничестве с научным сообществом, субсидиях для аграрного сектора, системе налогообложения этой отрасли, особенно НДС, и т.д. Отметил, что все обсужденные вопросы будут изучены, и по ним найдут решения, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Говоря о политике поддержки экономических агентов аграрной отрасли с целью расширения доступа для их продукции на российский рынок, глава государства подчеркнул, что в начале сентября отправится с рабочим визитом в Российскую Федерацию, где затронет и этот вопрос. Примечательно, что в 2018 году из 58 тыс. тонн свежего винограда, экспортированных из Молдовы, на российский рынок было поставлено 37 тыс., или 64% от общего объема.

– Убежден, что у сельского хозяйства Молдовы есть будущее. Нужно лишь поддерживать отрасль, инвестировать в нее и создавать новые рабочие места. Администрация президента открыта к диалогу и настроена на оказание всей необходимой поддержки с целью развития аграрного сектора, – подчеркнул глава государства.