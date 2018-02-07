129

Додон: У социалистов есть реальные шансы получить парламентское большинство

Додон: У социалистов есть реальные шансы получить парламентское большинство

Глава государства уверен в том, что Партия социалистов останется верной своему принципу и не станет вступать в коалиции с кем-либо после грядущих парламентских выборов. 

Об этом Игорь Додон заявил в интервью радиостанции “Свободная Европа”. Президент напомнил, что фракция социалистов была единственной, кто сразу же после выборов 2014 года заявил, что будет в оппозиции по отношению к действующей власти, и сдержала свое слово.

– Коммунисты голосовали за Габурича, другие вступили в коалиции, и что с ними стало? Мы не вступали в коалиции и сегодня было ясное заявление председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаный, с которым я согласен, о том, что социалисты не рассматривают варианты создания коалиций, а сделают всё возможное для того, чтобы получить парламентское большинство. И есть реальные шансы, что так и произойдет, – отметил глава государства.

Напомним, что подавляющее большинство опросов общественного мнения предрекают социалистам уверенную победу на предстоящих парламентских выборах.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md