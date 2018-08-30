Додон: У Республики Молдова единственный хозяин – народ, и в скором времени она будет возвращена гражданам

Сложившаяся в результате действий власти и так называемой проевропейской оппозиции в Республике Молдова ситуация вызывает большое беспокойство, так как под угрозу поставлены мир, спокойствие и стабильность в обществе. Преследуя узкие политические цели, и те, и другие, превратили Молдову в бесконечное поле борьбы, но ни один из лагерей не отдает себе отчет в том, какими могут быть последствия их безответственного поведения. Об этом в рамках интервью порталу coment.md заявил президент страны Игорь Додон.

– Важна не борьба за власть, а то, что ты будешь делать с этой властью, когда получишь ее. Кто сегодня зовет людей на баррикады? Не те же люди, которые с 2009 года и до сих пор, находясь в разных составах правительства, уничтожили экономику, подчинили собственным интересам государственные институты, сделали страну нищей, вынудив сотни тысяч молдаван уехать? Они же украли миллиард и взвалили его возврат на наши плечи, на плечи наших детей и внуков. Они закрывали школы и больницы, обокрали и продали государственную собственность, продвигали законы, которые противоречат моральным принципам нашего православного общества и так далее, – подчеркнул он.

Президент в очередной раз отметил: теперь бывшие партнеры по власти разделились на два лагеря и пытаются вовлечь в свои опасные игры, которые не имеют ничего общего с интересами Республики Молдова, граждан. И у власти, и у так называемой проевропейской оппозиции единственная цель – власть, которую одни хотят сохранить, а другие – заполучить, воспользовавшись гражданами. А что они делали с этой властью, мы уже видели, добавил Додон.

В данной связи президент назвал правильной позицию Партии социалистов, которая приняла решение не участвовать в так проводимых протестах.

– Пусть так называемые проевропейцы и дальше показывают свое истинное лицо. Социалисты – это та сила, которая, после прихода к власти обеспечит нашей стране заслуженное настоящее и будущее. В условиях, когда эти безответственные политики готовы поджечь страну ради своих узких интересов, наш долг – защитить Молдову, наши национальные интересы, и не допустить вовлечения общества в их грязные игры, которые могут иметь разрушительные последствия для всех нас и для государства, – отметил он.

Глава государства призвал граждан быть очень внимательными и не поддаваться на “фальшивые песни” представителей власти и проевропейской оппозиции, а зачинщиков всего этого действа – перестать издеваться над людьми, врать им и манипулировать ими, прекратить провокации и попытаться понять, чем всё это может закончиться.

– Если они не поймут этого, пусть будут готовы ответить, в том числе, по закону, за последствия, которые могут быть очень серьезными. Республика Молдова – не их собственность, не полигон, на котором они могут тестировать свои грязные методы борьбы, подминая интересы страны. У Республики Молдова единственный хозяин – народ, и в скором времени она будет возвращена гражданам, вне зависимости от грязных игр, которые планируют представители власти или проевропейской оппозиции, – подытожил президент.