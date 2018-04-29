Додон: У ПСРМ нет выходных в решении проблем жителей страны (ФОТО)

Президент Республики Молдова гордится своими друзьями, коллегами и соратниками из Партии социалистов. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

– Это единственная партия в стране, которая способна на организованные действия и на решение поставленных задач. Это партия, которая последовательно борется за социальную справедливость, благополучие наших граждан, за сильную и процветающую Молдову. Это партия, у которой нет выходных в решении проблем жителей страны, – отметил президент в связи с тем, что 28 и 29 апреля Партия социалистов провела Единые дни политического информирования граждан.

В эти дни все члены Партии, независимо от статуса, в том числе депутаты парламента, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой гвардии», вышли на улицы городов и сел, чтобы пообщаться с жителями республики и раздать свежий номер газеты «Социалисты. Основные вопросы, которые обсуждают социалисты во время бесед с гражданами, – это социальные инициативы президента страны и партии, предстоящие новые местные выборы, прежде всего в Кишиневе, инициатива о переходе Молдовы к президентской республике, а также непрекращающиеся попытки правящего парламентского большинства ограничить свободу слова в нашей стране и ввести цензуру.

– Партия социалистов последовательно проводит эту очень важную работу по информированию граждан на протяжении уже нескольких лет. Мы всегда рядом с простыми людьми, со всеми жителями республики. Я говорю «мы» – потому что я сам прошел практически всю страну вдоль и поперек и встретился с сотнями тысяч наших граждан, еще будучи членом Партии социалистов. Это общение с людьми неоценимо. Мы вместе, и вместе мы победим и разруху, и социальную несправедливость, мы добьемся процветания страны и благополучия ее жителей! – подчеркнул глава государства.























