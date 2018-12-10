Додон: У ПСРМ есть все шансы получить парламентское большинство

Додон: У ПСРМ есть все шансы получить парламентское большинство

Игорь Додон считает, что у пропрезидентской Партии социалистов есть все шансы получить парламентское большинство. 

– Надеюсь, что мои коллеги сделают для этого всё возможное, – сказал он. 

Глава государства также отметил, что, начиная с конца декабря “мы вступаем в очень важный период – электоральный”. Президент предсказал очень “горячую” пору – предстоит много работы, добавил он.

Игорь Додон в очередной раз заявил, что считает, что имеет право баллотироваться в парламент по партийным спискам, но окончательное решение по этому поводу он примет до 24 января.

– В январе я приму решение, но я оставляю за собой право, как это предусматривает закон, участвовать в этих выборах, – сказал он. 

Напомним, парламентские выборы намечены на 24 февраля 2019 года.

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