Додон: У ПСРМ есть очень хорошие перспективы для парламентских выборов по избирательным округам

Додон: У ПСРМ есть очень хорошие перспективы для парламентских выборов по избирательным округам

По приглашению Партии социалистов государства принял участие в собрании муниципального актива формирования, в ходе которого были подведены итоги столичной избирательной кампании, а также определены цели на последующий период.

– Было отмечено достижение достойных результатов в ходе выборов, что предполагает очень хорошие перспективы для парламентских выборов этой осенью по избирательным округам как в Кишиневе, так и по стране, – написал на своей странице в соцсети Игорь Додон. 

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