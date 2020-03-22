Додон: У нас нет ни единого случая отказа в тестировании лицам с подозрением на коронавирус!

Додон: У нас нет ни единого случая отказа в тестировании лицам с подозрением на коронавирус!

Ни одному из граждан с подозрением на коронавирус не было отказано в проведении тестирования. Это на брифинге для прессы подчеркнул Игорь Додон. 

Глава государства в очередной раз призвал прекратить спекуляции и панику.

– Тесты есть, врачи есть. Не паникуйте! Но не нужно массово приходить в больницы и блокировать деятельность врачей, если у вас нет симптомов. Если они есть, звоните семейному врачу или в “скорую”, и вам окажут помощь, – сказал он. 

Напомним, сегодня подтвердились еще 14 случаев коронавируса. Общее число к этому часу составляет 94.

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