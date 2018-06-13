Додон: У Молдовы не может быть будущего без хороших отношений с Россией (ВИДЕО)

Глава государства выступил на торжественном приеме, организованном Посольством Российской Федерации по случаю Дня России.

Игорь Додон отметил, что для него большая честь высказать мнение большинства граждан Республики Молдова, которые считают Российскую Федерацию нашим другом, а российский народ – братским.

– Да, мы хотим дружить со всеми. И мы будем дружить со всеми. Мы всегда будем исходить из нашего национального интереса. А наш национальный интерес – дружить и с Западом, и с Востоком. Мы хотим иметь открытые, конструктивные, взаимовыгодные отношения, которые строятся, исходя из национального интереса нашей страны, – подчеркнул он.

Президент отметил, что за последние 26 лет со дня установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией, были разные периоды. Непростым он назвал и то, что происходит сейчас в двусторонних связях между странами.

– Не потому что так хотят большинство граждан Республики Молдова, а потому что кто-то пытается вписаться в какую-то непонятную и не соответствующую национальному интересу струю международных конфликтов. Нам, молдавским гражданам, это не нужно. Мы хотим быть друзьями. И, поверьте, в качестве Президента Республики Молдова, легитимность которого никто не может оспорить, я высказываю мнение большинства граждан Республики Молдова. Это период пройдет и останется в истории. Но никто и никогда не сможет разрушить то, что лежит в основе наших отношений, – уверен Додон.

Президент добавил, что Молдову и Россию объединяют общее прошлое и общее настоящее: сотни тысяч наших граждан работают в РФ, а другие сотни тысяч имеют рабочие места в Молдове благодаря экспорту наших товаров на российский рынок.

– У нас как минимум 1/3 населения – русскоязычные. Русский язык в Молдове всегда был языком межнационального общения. И этого не изменить, как кто ни пытался бы. Я уверен, что у нас и общее будущее. В какой это форме будет – решат наши народы, а не президенты, спикеры или премьер-министры. Да, внутри страны у нас иногда разные позиции. Но я уверен, что большинство граждан Республики Молдова хотят жить в нормальной и крепкой стране, у которой есть будущее. А у Молдовы будущего без хороших отношений с Россией не может быть. Я думаю, что это понимают даже оппоненты внутри нашей страны, – сказал он.

В заключение глава государства вновь обратил внимание на необходимость продолжения миротворческой миссии на Днестре, а также пожелал руководству Российской Федерации успешного проведения Чемпионата мира по футболу.

– Опросы показывают, что 65% молдаван считают Россию дружественным государством, но я вас заверяю, что больше 90% людей будут болеть за команду Российской Федерации в первом матче. В том числе и я, будучи в Москве. Хочу пожелать вам успехов в этой мероприятии. А в остальном, господин посол и уважаемые послы других государств, всё у нас получится и всё будет хорошо. Потому, что так суждено Богом, так хочет народ. А если народ хочет, то это произойдёт, несмотря ни на что, – подытожил Игорь Додон.