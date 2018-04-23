Додон: У молдавского народа есть будущее только при условии сохранения завещанных нам предками традиционных ценностей и Православной церкви (ФОТО)

Президент страны сегодня совершает рабочие визиты по ряду районов Молдовы для передачи ключей от техники, подаренной Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Вместе с тем, находясь на севере страны, глава государства воспользовался случаем, чтобы посетить официальную службу в честь Ангела-хранителя преосвященного Никодима, Епископа Единецкого и Бричанского, в Христорождественском монастыре в коммуне Зэбричены Единецкого района, где он встретился и со священнослужителями Единецко-Бричанской епархии. В ходе состоявшихся бесед Игорь Додон выразил признательность за труд во имя продвижения православных ценностей, христианской морали, а также во имя защиты традиционной семьи.

– У молдавского народа есть будущее только при условии сохранения завещанных нам предками традиционных ценностей и Православной церкви. Это бесценные составляющие нашего дальнейшего существования, и они должны быть приоритетами для нас, – подчеркнул он.

Как уже было отмечено ранее, глава государства планирует проведение подобных встреч во всех епархиях Республики Молдова.