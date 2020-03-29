Додон: Твердо убежден, что, проявляя солидарность в молитве и в действиях, мы преодолеем этот беспрецедентный вызов!

Епископ Единецкий и Бричанский Никодим принял решение, что в возглавляемой им епархии, начиная с субботы и воскресенья, а также в следующее воскресенье, святая литургия, а также другие богослужения будут совершаться без присутствия верующих. В случае необходимости, по настоятельной просьбе верующих, люди будут причащаться дома. На своей странице в соцсети Игорь Додон написал, что считает это очень ответственным решением и поблагодарил представителей церкви за их понимание и поддержку в борьбе с распространением вируса COVID-19.

– Православная Церковь всегда была и останется краеугольным камнем нашей государственности, но также и общественным институтом, пользующимся наибольшим доверием – более 90% населения нашей страны являются православными христианами. Я благодарю духовенство за молитвы о здравии и за помощь гражданам страны. Я также благодарю слуг Господа на Афоне, которые вчера начали молиться за здоровье всех, в том числе граждан Республики Молдова, – отметил он.

В то же время, подчеркнул Додон, мы проходим через важный период духовной жизни. Продолжается Великий пост, который имеет особенно важное значение для духовной жизни человека и для очищения души от грехов.

– Я твердо убежден, что мы преодолеем этот беспрецедентный вызов. Только проявляя солидарность в молитве и действиях, поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть эту критическую ситуацию, связанную с пандемией, затронувшей весь мир, – подытожил он.

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