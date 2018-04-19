Додон: Трудовой стаж молдаван в России будет учитываться, если власть не будет вставлять “палки в колёса” (ВИДЕО)

По словам президента Молдовы, в связи с недавней высылкой российских дипломатов, вопрос о соглашении с российской стороной по поводу учёта стажа работы молдаван временно приостановился.

Глава государства сообщил в ходе “прямой линии” в “Одноклассниках”, что соответствующее соглашение, согласно которому трудовой стаж молдаван в России будет учитываться при выходе на пенсию, уже подготовлено. На этот счёт молдавская сторона достигла договорённости на уровне заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, который посетил Кишинёв несколько недель назад.

– К сожалению, после высылки российских дипломатов этот вопрос остановился. Если в ближайшее время мы вернемся к консультативной повестке дня с Владимиром Путиным, и нынешнее парламентское большинство не будет бойкотировать, то этот вопрос можно будет решить в ближайшие месяцы до очередных парламентских выборов, – сообщил Игорь Додон.

По его словам, если парламентское большинство не проявит желания, то соглашение будет принято после выборов и применяться уже в следующем году.