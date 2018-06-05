Додон: “Троянский конь” Усатый подает евроунионистам патроны против социалистов (ВИДЕО)

Додон: “Троянский конь” Усатый подает евроунионистам патроны против социалистов (ВИДЕО)

На прошедших выборах в Кишиневе председатель “Нашей партии” показал свое истинное лицо. Такую точку зрения в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова” выразил президент страны Игорь Додон. 

– Думаю, что “Троянский конь” Усатый показал сейчас свое лицо, и я думаю, что люди должны понять, что он играет, он подаёт снаряды евроунионистам против социалистов. И увидите, как он будет дальше играть роль отрыва части голосов для того, чтобы у социалистов не было большинства, и потом он с этими голосами будет играть с Майей Санду и Андреем Нэстасе, которые выступают за «унирю» с Румынией и за НАТО, – сказал глава государства. 

В рамках передачи Игорь Додон также отметил, что Усатый – политик с низкой социальной ответственностью, который в последнее время играет роль полезного идиота.

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