Додон требует вернуть аэропорт в государственное управление: Президент рассказал, как это сделать (ВИДЕО)

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Договор о сдаче Международного аэропорта Кишинева должен быть расторгнут. Об этом по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил президент Игорь Додон.

– Его можно расторгнуть по причине того, что были нарушены процедуры в момент подписания контракта. Этим должны заняться следственные органы. Каждый, кто был причастен к этому, каждого государственного чиновника, следует вызвать и спросить: “А почему вы это подписали? Какой был интерес?”. Я уже не говорю о множестве нарушений, допущенных при проведении конкурса. Мы их все выявили, – сказал он.

Вторым основанием для расторжения контракта может стать несоблюдение программы инвестиций, то есть, обязательств, взятых на себя инвестором при заключении сделки.

– И здесь есть вопросы. Согласно контракту, на первом и втором этапах, с 2014 по 2018 годы компания должна была инвестировать 160 млн евро, а они инвестировали только 78 млн евро. Специалисты должны разобраться с этим и провести аудит: что инвестировали, как и откуда. Есть, опять же, обоснованные подозрения, что часть этих денег была взята из украденного миллиарда. Этим должны и этим уже занимаются следственные органы, – подытожил Игорь Додон.

Напомним, в рамках брифинга для прессы Игорь Додон рассказал, что, уступив аэропорт Кишинева ради инвестиций в 224 млн евро, власти позволили частной фирме заработать 1 млрд евро за счет граждан.