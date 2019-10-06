Додон требует срочных мер в связи с ростом числа ДТП на дорогах страны: Безответственность и хаос больше не потерпим!

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Ситуация на дорогах страны стала не только сложной, но и чрезвычайно опасной. Рост числа ДТП, зарегистрированный в последнее время, с десятками раненых и погибшими, в том числе детьми, вызывает огромное беспокойство. Необходимы срочные, строгие, конкретные и максимально эффективные меры, чтобы положить конец этим трагедиям.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент. Игорь Додон констатирует, что меры, которые были и до сих пор используются ответственными лицами для обеспечения дорожной безопасности, не работают.

⁃ Или эти люди проявляют некомпетентность и преступную халатность, или их методы устарели. В обоих случаях нужны почетные отставки и внутренние расследования или реформы, – отметил глава государства.

Игорь Додон также подчеркнул, что необходимо вмешательство властей на высшем уровне. В связи с этим он призвал правительство и парламент созвать специальные комиссии для того, чтобы в срочном порядке разработать и предложить поправки в закон для ужесточения контроля и наказания за нарушения ПДД. В то же время, добавил президент, уполномоченные органы должны уделить большее внимание борьбе с коррупцией в данной отрасли. Безопасность на дорогах страны должна стать одним из наших основных приоритетов, ведь речь о жизни людей, добавил он.

⁃ Я, в свою очередь, внесу вопрос о безопасности дорожного движения в повестку следующего заседания ВСП. Потребую выявить виновных в деградации ситуации и составить план жестких и максимально ответственных действий в этом отношении, который должен быть внедрен как можно скорее. Долг государства – обеспечивать защиту граждан, и я лично займусь тем, чтобы это происходило на самом высоком уровне. Больше нельзя терпеть безответственность и хаос, которые творятся в настоящее время, – подытожил он.