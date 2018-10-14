Додон: Только вместе мы сможем внести свой вклад в модернизацию и процветание нашей столицы (ФОТО)

По случаю великого праздника Покрова Богородицы глава государства принял сегодня участие в Литургии в кишиневском Кафедральном соборе Рождества Христова.

Как отметил на своей странице в соцсети президент, у молдаван сегодняшний праздник также называется „Pocroave”, что означает покрывало из инея или снега для земли. Сегодня жители многих городов и сел нашей страны отмечают храмовые праздники своих населенных пунктов.

– Искренне поздравляю всех православных верующих и жителей Молдовы с этим прекрасным праздником. Пусть пресвятая Матерь Божья заботится о нас и оберегает от всех зол, – отметил он.

Президент добавил, что сегодня же мы отмечаем один из самых прекрасных праздников Кишинева – Храм города. Исполняется 582 года с момента первого документального упоминания столицы нашей страны.

– Желаю, чтобы этот праздничный день принес счастье и благополучие в ваши дома! Только вместе мы сможем внести свой вклад в модернизацию и процветание нашей столицы. С праздником, Кишинев! – написал Игорь Додон.