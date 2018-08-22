Додон: Только совместные усилия всех граждан Молдовы поспособствуют ее развитию и процветанию

Додон: Только совместные усилия всех граждан Молдовы поспособствуют ее развитию и процветанию

Президент Молдовы Игорь Додон продолжает серию встреч с видными представителями молдавского общества, внесшими значительный вклад в развитие нашей страны.

Сегодня в преддверии Дня Независимости он пригласил руководителей этнокультурных организаций Республики Молдова, с которыми провел обмен мнениями по ситуации в стране.

– Особо подчеркнул, что представители других национальностей зачастую являются более убежденными сторонниками сохранения и укрепления молдавской государственности, поэтому их можно с уверенностью считать надежной опорой нашей страны, – рассказал глава государства.

Додон отметил, что все участники встречи были согласны с тем, что необходимо проводить просветительскую работу во всех слоях общества с целью воспитания патриотических чувств населения. Поэтому представители этнокультурных организаций согласны с президентом, что только совместные усилия всех граждан Республики Молдова будут способствовать развитию и процветанию нашей страны.

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