Додон: То, что происходит сейчас, может вернуть нас в ситуацию до июня 2019 года. Мы не должны этого допустить! (ВИДЕО)

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В настоящее время в политической жизни Молдовы есть три большие группы: социалисты, “правые” и мафия, которая была у власти до июня 2019 года, и которая сейчас всеми силами пытается вернуть свое господство. Процессы, которые в настоящее время происходят в нашей стране, очень опасны, и могут ввергнуть республику в ситуацию до июня прошлого года. Мы должны не допустить этого. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Дело принципа” на телеканале Accent TV.

– Может, некоторые забыли, но я хочу им напомнить, как было при Плахотнюке: как закрывали бизнес, как шепотом говорили на кухне. Был полный страх. То, что происходит сейчас, – из той же оперы. Я знал, с кем имел дело. Но если бы мы в прошлом году не разыграли так, как разыграли, мы бы от Плахотнюка не избавились. Это был мой риск, мой груз и моя ответственность. Но я это сделал осознанно, чтобы избавить страну от мафии, – сказал президент.

Глава государства пояснил: понимая, что власть продвинулась в расследовании кражи миллиарда и сдачи в концессию аэропорта, мафия решила купить в парламенте 24-25 депутатов, чтобы ни у кого не было большинства, и играть на противоречиях. Владимир Плахотнюк делал это с 2010 года, подыгрывая то ПКРМ, то ЛДПМ, напомнил Додон.

– Сейчас эта банда делает то же самое. Они надеются, что мы разругались с правыми и не сможем сесть и договориться. Но я думаю, что для того, чтобы разобраться с дьяволом, мы найдем компромисс, как делали это ранее, – сказал глава государства.

Игорь Додон отметил, что Андриан Канду и Илан Шор – лишь марионетки. Кукловод – другой, и он хочет вернуть себе прежнюю роль в политике. Правых пытаются вовлечь в эту игру, чтобы использовать против президента и ПСРМ.

– Это очень опасно для Молдовы, и чревато серьезными проблемами и дестабилизацией. Процессы, которые сейчас происходят, могут вернуть Молдову в ситуацию до июня прошлого года. Мы должны не допустить этого, – подытожил он.

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