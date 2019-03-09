Додон: Теперь партии должны как можно ответственнее включиться в диалог для определения будущего Молдовы

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Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал решение КС. Глава государства считает, что теперь, когда Конституционный суд утвердил результаты парламентских выборов, партии должны как можно ответственнее включиться в диалог, чтобы определить будущую власть и дальнейшую политическую судьбу страны.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

– Будь то коалиция большинства из политических партий, которые получили мандат доверия от граждан, будь то досрочные парламентские выборы, партии должны очень четко аргументировать свои позиции и принять на себя ответственность за последствия. Лично я, как президент страны, в скором времени инициирую переговоры с основными прошедшими в парламент политическими силами, чтобы совместно найти оптимальное для страны решение в нынешней послевыборной конъюнктуре. Напоминаю политическим лидерам о том, что национальный интерес превыше всего, и нам всегда нужно стремиться к соблюдению этого принципа, – подчеркнул он.

В срок до 25-26 марта глава государства намерен созвать учредительное заседание парламента новой легислатуры, и, тем самым, будут запущены все правовые процедуры с участием новых депутатов. Последних Игорь Додон поздравил с получением мандатов и напомнил им, как государственным деятелям, о высоком долге перед Молдовой.