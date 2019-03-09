Додон: Теперь партии должны как можно ответственнее включиться в диалог для определения будущего Молдовы

Додон: Теперь партии должны как можно ответственнее включиться в диалог для определения будущего Молдовы

Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал решение КС. Глава государства считает, что теперь, когда Конституционный суд утвердил результаты парламентских выборов, партии должны как можно ответственнее включиться в диалог, чтобы определить будущую власть и дальнейшую политическую судьбу страны.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

– Будь то коалиция большинства из политических партий, которые получили мандат доверия от граждан, будь то досрочные парламентские выборы, партии должны очень четко аргументировать свои позиции и принять на себя ответственность за последствия. Лично я, как президент страны, в скором времени инициирую переговоры с основными прошедшими в парламент политическими силами, чтобы совместно найти оптимальное для страны решение в нынешней послевыборной конъюнктуре. Напоминаю политическим лидерам о том, что национальный интерес превыше всего, и нам всегда нужно стремиться к соблюдению этого принципа, – подчеркнул он. 

В срок до 25-26 марта глава государства намерен созвать учредительное заседание парламента новой легислатуры, и, тем самым, будут запущены все правовые процедуры с участием новых депутатов. Последних Игорь Додон поздравил с получением мандатов и напомнил им, как государственным деятелям, о высоком долге перед Молдовой.

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