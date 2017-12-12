Додон: Своими действиями против президента правящий режим породил еще большую неопределенность и недовольство в обществе

Глава государства подводит итоги за первый год своего мандата.

Игорь Додон напомнил: 23 декабря 2016 года состоялась церемония инаугурации Президента Республики Молдова, избранного по результатам всенародных выборов главы государства впервые за последние 20 лет. В настоящее время Президент Республики Молдова является единственным человеком, а институт президента является единственным государственным ведомством, которое отличается не только законностью, но обладает полной легитимностью, подчеркнул он.

– Это был довольно сложный для страны год, с многочисленными результатами, но и с институциональными конфликтами. В этот непростой период доверие людей к институту президента выросло в 14 раз. Сегодня президенту доверяют более 51% определившихся граждан. Демократические власти страны оказались бессильны обеспечить экономический рост и сохранить стабильность в обществе. Институциональные конфликты, вызванные желанием парламентского большинства навязать собственное видение по целому ряду вопросов внутреннего или внешнего свойства, желанием и настойчивостью Демократической партии присвоить себе контроль над институтом президента из-за постоянного страха перед всенародно избранным главой государства, обернулись отчаянными попытками ограничить полномочия президента, – перечислил глава государства.

Додон напомнил, что власти заблокировали его инициативу о проведении общереспубликанского референдума, пригрозили импичментом, но поняли, что проиграют и отказались от этого замысла.

– Не сумев подчинить меня политически, правящий режим стал использовать свои юридические инструменты. Все мы стали свидетелями того, как демократы делали все возможное, чтобы урезать полномочия главы государства. А Конституционный суд сыграл роль простой юридической дубинки. Большинство внутренних инициатив президента были заблокированы либо бойкотированы парламентом или правительством, а некоторые, напротив, даже заимствовались, как, например, реформы системы образования в вопросе экзамена на степень бакалавра, прекращение процесса оптимизации учебных учреждений, а также многочисленные инициативы социального характера, – добавил он.

Глава государства принял решение компенсировать этот бойкот посещением районов и непосредственными беседами с людьми, результатом чего стали поездки в 154 населенных пункта в течение всего года, а также реализация социальных проектов, непосредственно влияющих на благосостояние людей. В рамках указанных проектов помощь получили более 75.000 граждан, отметил Игорь Додон.

– Своими действиями против президента правящий режим породил еще большую неопределенность и недовольство в обществе. Их политический страх перед президентом дополнял геополитический страх, страх перед Россией. Пришлось лично приложить значительные усилия к тому, чтобы предупредить непоправимый вред, который русофобская политика властей могла нанести нашим отношениям с Российской Федерацией. На мой взгляд, мне удалось справиться с этой нелегкой задачей, – считает он.

Игорь Додон также отметил, что во внешней сфере президент и его администрация проводили очень активную политику.

– Нам удалось разблокировать экспорт в Россию, удалось добиться условий труда в России для сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, был начат эффективный процесс переговоров с Приднестровьем, которые уже дали свои первые плоды. Заявляю со всей ответственностью, что без моего личного участия на высшем уровне русофобская политика властей могла обернуться тяжелыми экономическими и социальными последствиями, которые трудно подсчитать. Поэтому повторяю, что 2017 год стал годом противостояния между, с одной стороны, всенародно избранным президентом, а с другой стороны, правящим режимом, составленным из разнородных частей, обладающих минимумом социального доверия. Более того, проявился значительный разрыв между амбициями властей и позицией большинства граждан, – заявил глава государства.

Игорь Додон также напомнил, что, согласно Конституции, власть в государстве принадлежит народу, а значит, только народ вправе определять внутреннюю и внешнюю политику страны.

– Так или иначе, если мы посмотрим на результаты опросов общественного мнения, заметим, что большинство граждан выступают за сохранение добрых отношений с Россией, за сохранение нейтралитета и категорически не приемлют вступление в НАТО, подавляющее большинство граждан считают себя молдаванами, выступают за преподавание истории Молдовы в школах, за сохранение молдавской государственности, выступают за равноправные и взаимовыгодные отношения с ЕС, не согласны выплачивать миллиард, украденный из бюджета государства. Все мы знаем, что эти мнения и пожелания большинства граждан не принимаются в расчет правящим режимом.Что касается меня, в этом году я сделал все, что было в моих силах, для того, чтобы выполнить часть из своих обещаний, данных мною при вступлении в должность президента. Несмотря на чинимые мне препятствия, мне удалось добиться некоторых положительных результатов, – отметил он.