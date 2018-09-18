Додон: Существует большая вероятность проведения досрочных парламентских выборов в 2019 году (ВИДЕО)

Додон: Существует большая вероятность проведения досрочных парламентских выборов в 2019 году (ВИДЕО)

В сложившейся конъюнктуре есть большая вероятность проведения досрочных парламентских выборов в 2019 году. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках программы на общественном телеканале. 

–  Тем, кто создавал альянсы все эти 9 лет, будет очень сложно создать еще один альянс, несмотря на то, что они вновь попытаются объединиться против нас. Нам с ними также не о чем разговаривать. Поэтому или мы получим большинство самостоятельно или социалисты создадут это большинство с независимыми депутатами, или будут досрочные парламентские выборы, – сказал президент. 

Глава государства также отметил, что досрочные выборы могут быть спровоцированы различным образом: например, путем протестов или блокирования вступления в должность премьер-министра страны. Однако, добавил президент, при провоцировании досрочных выборов будут использоваться исключительно законные методы.

 

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