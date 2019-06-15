Додон – судьям КС: Жду вас в президентуре (ВИДЕО)

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В рамках передачи на частном телеканале президент Молдовы Игорь Додон еще раз обратился к судьям КС с призывом срочно пересмотреть собственные решения, и после этого подать в отставку.

– КС должен быть самым гуманным, самым честным судом в мире. Зачем они поступили так, как Плахотнюк им сказал? В Конституции четко прописано, в статье 85, что по истечении трёх месяцев президент вправе, но не обязан распускать парламент. Я мог после этого дать посмотреть, есть ли возможность создать парламентское большинство, и дать ещё одну неделю, – отметил он.

Додон добавил, что если судьи КС соберутся, как он их призвал, и пересмотрят свои решения в срочном порядке, быть может, им удастся избежать ответа за узурпацию власти перед законом.

– У вас есть шанс. Если вы хотите, я приглашаю вас в президентуру. Давайте сядем и обсудим. В 10.00-10.30 я вас жду в президентуре. Кто придет – с теми будем говорить и обсуждать, как мы идем дальше. Не придете – пеняйте на себя, вы приняли решение. Дальше, чтоб не спрашивали, как некоторые, и мямлят, что я думал, я не думал, не знаю что. Ничего не думайте. Пришли и давайте решать проблему, – подытожил он.