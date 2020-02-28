Додон – судьям: Или результаты, или пишите заявления и уходите!

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Учитывая размер зарплат судей, руководство страны, а также все граждане ждут от работников системы юстиции хороших результатов в этом направлении. В противном случае им следует написать заявления и уйти. Об этом в рамках платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что в апелляционных палатах судьи получают по 30 тысяч леев, в ВСП – 33-34 тысячи, в территориальных судах -24-25. Это больше, чем зарплаты президента, премьера, депутатов и министров и гораздо больше средних зарплат бюджетников.

– Уважаемые судьи, несколько лет назад государство, в том числе, по рекомендации из-за рубежа, повысило вам зарплаты? Некоторые из вас получают вдвое больше, чем депутаты, и в 3-4 раза больше, чем сотрудники сфер образования и медицины. С такими зарплатами люди ждут от вас результатов в юстиции. Зарплаты у вас хорошие, условия тоже, обеспечьте справедливую юстицию! Или пишите заявления и уходите! – заявил он.

Игорь Додон также рассказал, что собирается посетить 13 марта Всеобщее собрание судей и лично пообщаться с работниками данной сферы.