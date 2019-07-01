Додон: Судьи несут ответственность за акт правосудия перед лицом всего общества (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня побывал в Высшем совете магистратуры, где провел искреннюю и открытую дискуссию с представителями судейского корпуса на тему ситуации в системе правосудия.

– В качестве Президента Республики Молдова и гаранта соблюдения прав и свобод граждан напомнил судьям о том, что все наши сограждане, в том числе бизнес-сообщество, хотят чувствовать себя свободными и в безопасности, а ключевая роль в выполнении этих требований принадлежит юстиции. Подчеркнул, что правосудие вершится именем закона, а судьи несут ответственность за акт правосудия перед лицом всего общества. Отметил также, что превращение судей в политический инструмент в руках какой-то группы лиц или режима – не допустимая в демократическом государстве практика, – написал глава государства на своей странице в соцсети.

Игорь Додон заверил судейский корпус в том, что на них не будет оказываться никакого давления, а отношения с законодательной и судебной властью будут строиться исключительно на принципе сотрудничества, в то время как Высший совет магистратуры является единственным органом, уполномоченным на изменение создавшейся ситуации. В этом контексте он сказал, что первым шагом на этом пути станет назначение новых судей Конституционного суда в рамках прозрачного, корректного и оперативного процесса.

– Твердо убежден в том, что есть честные и неподкупные судьи, и это позволяет мне быть уверенным в том, что судебная власть в состоянии справиться с существующими вызовами, а наше общество и партнеры по развитию ждут подлинных реформ и изменений к лучшему, – подчеркнул глава государства.