Додон: Строго следим за тем, чтобы в Молдову не проник коронавирус

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Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал ситуацию с китайским коронавирусом. По его словам, в республике уделяют большое внимание этой проблеме. На данный момент в стране нет ни одного заболевшего, отметил он.

– У нас нет ни одного зарегистрированного случая. Но, конечно, нас это очень волнует. У нас принят план мероприятий на уровне правительства по проверке всего того, что происходит на наших границах. Проверяем жителей, которые приезжают из зон риска. Ну и очень надеюсь, что все это пойдет на спад. Я вчера написал письмо руководителю Китая с поддержкой. Мы все понимаем, через что они проходят, и понимаем, что это очень непросто. Но я уверен, что человечество и Китай в частности пройдет через это, и мы будем вместе сильнее, – сказал глава государства в эксклюзивном интервью телеканалу «МИР».

В середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. Возбудителем стал неизвестный коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ впоследствии признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным на 7 февраля, в КНР от коронавируса скончались около 640 человек, число заболевших превысило 31 тысячу человек. Более 1,5 тыс. человек выздоровели после болезни. Случаи заболевания коронавирусом обнаружены также в десятках других стран.