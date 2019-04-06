Додон: Стратегическое партнёрство с Россией всегда будет важной частью внешней политики Молдовы

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Сегодня исполняется 27 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией. В данной связи президент Игорь Додон выступил с посланием на своей странице в соцсети.

Глава государства отметил: наши братские народы прошли через многое: была общая история, общие проблемы, но и общие победы. В нынешнем году мы празднуем 75-летие освобождения Молдовы от фашизма, а в следующем году вместе с Россией и другими бывшими союзными республиками отметим 75-летие нашей общей Победы в Великой Отечественной войне, напомнил он.

⁃ Сегодня Республика Молдова стремится восстановить стратегическое партнерство с Российской Федерацией, и я убежден, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы для расширения и углубления. Республика Молдова намерена развивать взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов, но стратегическое партнерство с Российской Федерацией всегда будет особо важной частью внешнеполитической концепции нашей страны, – подчеркнул Игорь Додон.