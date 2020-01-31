Додон: Стратегические активы должны остаться собственностью государства! (ВИДЕО)

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Стратегические активы должны остаться собственностью государства. В этом уверен Игорь Додон. В рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” глава государства ответил на вопрос о приватизации наиболее важных госучреждений.

Президент подчеркнул, что такие предприятия, как “Железная дорога Молдовы”, “Moldtelecom”, энергосети и другие стратегически важные объекты должны остаться госсобственностью. В то же время глава государства констатировал, что “там, где действует бизнес, государству делать нечего”. В качестве примера он привел компанию “Metalferos”, которую правительство решило выставить на приватизацию.

– Скажите, пожалуйста, какое отношение имеет государство к сбору металлолома? Это предприятие много лет было монополистом, но теперь мы либерализировали рынок, рынок свободен. С конца прошлого года любая компания может получить лицензию. Государство не должно вмешиваться в этот бизнес. Не нужно создавать механизм, который позволит следующей власти зарабатывать на монополизации этого рынка. Выставят предприятие на приватизацию сейчас или позже – решит правительство. Но в любом случае нужен прозрачный конкурс. Пусть лучше уйдёт с молотка – тому, кто больше заплатит. Повторю: в стратегических сферах государство остается собственником, остальное пусть развивает бизнес. Государство не должно собирать металлолом или, скажем, шить пальто. Это частная сфера, – подытожил он.