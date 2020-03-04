Додон – сторонникам идеи досрочных выборов: Социалисты возьмут на них 55-60 мандатов, что вы тогда будете кричать? (ВИДЕО)

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Глава государства уверен: в нынешней ситуации стране не нужны досрочные парламентские выборы, и их всеми возможными способами нужно избежать. Именно поэтому сегодня руководство ПСРМ решением Республиканского совета партии получило мандат вести переговоры для обеспечения стабильного управления, которое может выполнить с максимальной эффективностью программу деятельности до 2023 года.

В ПСРМ отметили, что только стабильное управление позволит внедрить социальные проекты, которые принесут большую пользу гражданам. В основе возможного будущего политического альянса будет находиться то же политическое соглашение, подписанное Партией социалистов и блоком «ACUM» – документ, одобренный обществом и международными партнерами. Игорь Додон считает, что граждане должны знать, что дальше – официальная коалиция или досрочные выборы.

– Если ДПМ готова подписать – подпишем, и будем двигаться дальше. Если не готова подписать, и я вижу всё больше тех, кто говорит в парламенте, что хочет досрочных выборов…Я хочу их спросить – вы уверены в этом? Пойдем на досрочные и социалисты возьмут 55-60 мандатов, и что вы тогда будете кричать? – заявил он.