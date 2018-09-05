Додон стоит на своем: Не промульгирую закон о передаче Республиканского стадиона посольству США (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон не намерен отступать от своего слова и не промульгирует закон, последствием вступления в действие которого станет появление в самом сердце столицы владений США.

Об этом глава молдавского государства твердо заявил в ходе телепередачи сегодня, 5 сентября. Высказался он также и о вероятности своего возможного отстранения вновь для принятия данного закона в обход президента.

– Сейчас начинается новая парламентская сессия. Я хочу посмотреть, что они будут делать в этой ситуации. Я этот закон не промульгирую, – поставил точку Додон.

Напомним, что ранее глава государства не промульгировал закон о передаче территории бывшего Республиканского стадиона для строительства на нем нового здания посольства США и вернул его парламенту. Игорь Додон подтвердил, что не изменит своего мнения даже под угрозой отстранения от должности.