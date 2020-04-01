Додон: Стоимость электричества и газа для населения нужно снизить (ВИДЕО)

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Начиная с сегодняшнего дня Молдова будет закупать электроэнергию по цене на 9% меньшей, чем до сих пор. Об этом в рамках программы на частном телеканале объявил Игорь Додон. Глава государства считает целесообразным, чтобы в этих условиях снизился и тариф для потребителей.

– Посмотрим вместе с НАРЭ, есть ли предпосылки для снижения цены внутри страны, для потребителей. Я буду просить этого. Я думаю, что нужно снизить цену для населения, особенно в этой ситуации, – сказал он.

Также с сегодняшнего дня по меньшей цене Молдова закупает и природный газ. Руководство страны надеется, что скидка увеличится.

– Я сегодня говорил с главой “Газпрома”, господином Миллером. Согласно контракту, который у нас сейчас есть, мы импортируем газ по цене 176 долларов за тысячу кубометров. Действующая формула предполагает скидку с 1 апреля на 10-15 долларов. Но мы бы хотели большей скидки, и чтобы также было снижение тарифа внутри страны, – сказал он.

Игорь Додон также заверил, что стоимость топлива, а также электричества и газа не вырастет для конечного потребителя.

– Я думаю, что, наоборот, есть очевидные предпосылки для снижения стоимости, – подытожил он.

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