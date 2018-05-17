Додон: Статус постоянного нейтралитета является важным фактором стабильного развития страны и решения приднестровского вопроса

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с группой участников курса Королевского колледжа оборонных исследований из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В состав группы вошли представители Великобритании, Саудовской Аравии, США, Катара, Нигерии, Бангладеш, Японии, Индии и других стран.

Как отметил на своей странице в соцсети глава государства, стороны провели искреннюю беседу по многочисленным вопросам, связанным с вызовами, с которыми сталкивается Молдова на внутренней и внешней арене, а также перспективы развития нашей страны. Игорь Додон выразил озабоченность в связи с неспособностью великих держав достичь согласия в вопросах соблюдения взаимных интересов, в то время как первыми от подобного рода разногласий страдают менее развитые страны и даже целые регионы.

– Я отметил заинтересованность Республики Молдова в проведении гармоничной и взвешенной внешней политики, без вовлечения в противостояние между Востоком и Западом. Мы намерены укреплять свой статус постоянного нейтралитета, провозглашенного Конституцией Республики Молдова, и добиваться его признания на международном уровне по примеру таких стран, как Швейцария, Финляндия, Австрия, Ирландия, Мальта и другие. Выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета является важным фактором стабильного развития страны, а также мирного урегулирования приднестровского конфликта, – написал он.

Отметим, что Королевский колледж оборонных исследований (создан в 1927 году) является известным учреждением, специализирующимся на подготовке стратегических лидеров и аналитиков. Колледж входит в состав Королевской академии обороны и проводит постуниверситетский курс в области международных стратегических исследований.