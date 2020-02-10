Додон: Статус наблюдателя в ЕАЭС дает Молдове дополнительные возможности

0

«Молдова – первая страна, которая получила статус наблюдателя в ЕАЭС. Для нас очень интересен и рынок, и процессы, которые происходят в союзе в миграционной политике и в энергетической сфере». Об этом президент Игорь Додон рассказал в интервью телеканалу «МИР 24».

Глава государства отметил, что статус наблюдателя в ЕАЭС открывает дополнительные возможности для Республики Молдова.

⁃ Я думаю, это интересно и для наших экономических агентов, и для наших граждан. Я думаю, это интересно и для стран Евразийского экономического союза, потому что они могут использовать Молдову как площадку, чтобы двигаться в другие части мира. Потому что у Молдовы эксклюзивная ситуация. У нас режим свободной торговли со странами СНГ, у нас режим свободной торговли с Европейским союзом, – отметил молдавский лидер.

Напомним, РМ получила статус наблюдается в ЕАЭС по инициативе главы государства.