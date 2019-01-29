Додон: Статус наблюдателя при ЕАЭС позволит РМ успешно развивать связи с партнерами на постсоветском пространстве

Додон: Статус наблюдателя при ЕАЭС позволит РМ успешно развивать связи с партнерами на постсоветском пространстве

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Председателя коллегии Евразийской Экономической комиссии Тиграна Саркисяна с днем рождения.

Глава государства пожелал ему крепкого здоровья и успехов в работе. Игорь Додон также поблагодарил господина Саркисяна за поддержку Республики Молдова в вопросе получения статуса наблюдателя и за подписание в апреле 2017 года Меморандума о сотрудничестве между Евразийской Экономической комиссией и Республикой Молдова.

– Выразил уверенность в том, что полученный в мае 2018 года статус наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе позволит Республике Молдова успешно развивать торгово-экономические связи с партнерами на постсоветском пространстве, – отметил президент. 

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