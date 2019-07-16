Додон: Статус наблюдателя при ЕАЭС может помочь нам в получении скидки на газ

Додон: Статус наблюдателя при ЕАЭС может помочь нам в получении скидки на газ

Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с визитом в Москву, чтобы обсудить, главным образом, возможность получения скидки на газ для нашей страны. Глава государства считает, что такой шанс есть. 

– Прежний кабинет оставил нам в наследство “энергетическую бомбу”, из-за которой цены на газ действительно могут резко подскочить. Избежать этого можно, задействовав как внутренние резервы, так и внешние — договариваться с “Газпромом” о скидке, причем не с 1 января, а прямо сейчас. Считаю, что в этом нам может помочь полученный республикой статус наблюдателя при ЕАЭС, – отметил он в интервью ТАСС. 

Стоит напомнить, что в Москве Игорь Додон встретится с Дмитрием Козаком и с руководством “Газпрома”.

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