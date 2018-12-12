Додон: Стараниями социалистов Кишинев начал меняться в лучшую сторону

В этом году фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева удалось благоустроить несколько десятков столичных дворов. В них были установлены детские и спортивные площадки, новые скамейки, восстановлено уличное освещение и дорожное покрытие.

– На это было выделено 40 млн леев, а теперь представьте себе, муниципальный бюджет составляет около 3 млрд леев. Если бы за 10 лет из муниципального бюджета выделялось хотя бы 50 млн леев, то Кишинёв сегодня расцветал бы, – отметил президент в рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники”.

Глава государства подчеркнул, что для того, чтобы добиться результатов, нужно “просто быть хозяйственным, не красть”.

– Если в Кишинёве запретят схемы незаконной выдачи земель, бюджет муниципального бюджета можно поднять от 3 млрд до 6 млрд леев. И это можно сделать просто, в течение нескольких месяцев. Социалисты успели за 40 млн леев столько дел сделать, а если муниципальный бюджет будет в несколько млрд леев, то ситуация в городе изменится кардинально. Будучи в оппозиции, наши коллеги успели многое сделать, но самое важное должно случиться после следующих выборов, – сказал он.

В рамках общения с гражданами Игорь Додон также отметил, что кандидатом Партии социалистов на выборах генерального примара Кишинева в 2019 году вновь станет Ион Чебан