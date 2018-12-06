Додон спутал карты унионистов: Бэсеску не будет участвовать в выборах в Молдове из-за того, что его оставили без гражданства

Додон спутал карты унионистов: Бэсеску не будет участвовать в выборах в Молдове из-за того, что его оставили без гражданства

Почетный председатель Партии национального единства, бывший президент Румынии Траян Бэсеску не станет участвовать в предстоящих в Молдове парламентских выборах. Так считает первый вице-председатель ПНЕ Анна Гуцу, которая рассказала, что Бэсеску очень оскорблен тем, что его лишили молдавского гражданства. 

Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале. По словам Гуцу, и всё формирование пока не решило, будет ли оно участвовать в будущих выборах.

– Мы рассчитывали на личность Траяна Бэсеску, потому что он мог возглавить список ПНЕ. И ПНЕ могла сыграть объединяющую роль для всех унионистов. Но с учетом того, что произошло то, что произошло, мы должны очень серьезно подумать, мы поговорим с коллегами в территориях и примем окончательное решение относительно нашего участия в выборах, – сказала она. 

Напомним, ранее суд в окончательной инстанции признал правоту президента страны Игоря Додона, который лишил Траяна Бэсеску молдавского гражданства.

 

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